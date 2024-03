Colisão entre viatura da PRF e caminhonete deixa dois motoristas feridos na BR-232, em Sanharó

A- A+

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) colidiu com uma caminhonete durante escolta da corporação da BR-232, em Sanharó, no Agreste de Pernambuco.



O acidente aconteceu no quilômetro 191 da via, na manhã desta sexta-feira (1º), e deixou duas pessoas feridas.



De acordo com a PRF, a viatura realizava a escolta de uma pá eólica, quando parou para bloquear o trânsito no sentido contrário da via, nas proximidades de uma ponte.

Neste momento, houve uma colisão frontal entre a viatura e uma caminhonete que seguia pela rodovia. Os motoristas dos dois veículos ficaram feridos.



A PRF informou que as vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Sanharó e transferidas, posteriormente, para uma unidade de saúde no Recife.

