A- A+

Uma colisão envolvendo uma caminhonete e um carro de passeio deixou pai e filha mortos nessa quinta-feira (11), na PE-126, na cidade de Jaqueira, na Mata Sul de Pernambuco.

As vítimas foram identificadas como Edson José de Senas Monteiro da Silva, de 29 anos, e Yasmin Gabrielle Senas da Silva, de 4 anos.

Pai e filha ocupavam um carro Volkswagen Polo, que colidiu em um veículo Toyota Hilux.

Após o acidente, Edson, que dirigia o polo, foi socorrido em estado grave para o Hospital da Restauração, no Recife, e a criança, para o Hospital Municipal de Jaqueira. Ambos não resistiram e morreram.

O motorista da caminhonete Toyota Hilux sofreu ferimentos leves e não precisou ser socorrido.



As polícias Militar e Civil de Pernambuco estiveram no local do acidente.

A Prefeitura de Jaqueira emitiu uma nota lamentando o falecimento da estudante Yasmin.

"A gestão municipal se solidariza com familiares e amigos da criança. Pedimos que Deus conforte a todos neste momento de profunda dor", informou a nota.

Veja também

BRASIL Receita Federal apreende haxixe em latas de comida para cachorro no Aeroporto do Galeão, no Rio