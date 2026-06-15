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Sertão

Colisão frontal entre carros deixa avô e neto mortos na BR-428, em Santa Maria da Boa Vista

Um dos veículos teria cruzado a pista sem observar o fluxo de trânsito. A ação teria provocado a colisão frontal com outro automóvel que trafegava na pista

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Sinistro de trânsito aconteceu na manhã desse domingo (14), no quilômetro 94,9 da rodoviaSinistro de trânsito aconteceu na manhã desse domingo (14), no quilômetro 94,9 da rodovia - Foto: PRF/Divulgação

Uma colisão frontal entre dois carros deixou avô e neto mortos na BR-428, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desse domingo (14), no quilômetro 94,9 da rodovia, nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de Vermelhos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, a partir de avaliações preliminares e de vestígios verificados no local, que um dos veículos teria cruzado a pista sem observar o fluxo de trânsito.

A ação teria provocado a colisão frontal com outro automóvel que trafegava na pista. Um dos carros atingidos ficou destruído.

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Divido ao impacto e gravidade dos ferimentos, duas pessoas morreram no local. As vítimas são um idoso de 63 anos e o neto, de 16.

Acidente ocorreu na BR-428, em Santa Maria da Boa Vista | Foto: PRF/Divulgação

"O condutor do outro veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A PRF realizou o atendimento da ocorrência e adotou as medidas necessárias para a segurança viária e o levantamento das informações", ressaltou a PRF.

A Polícia Civil vai apurar o caso.

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