GRANDE RECIFE Colisão frontal entre carros deixa feridos no bairro do Janga, em Paulista Imagens de câmera de segurança no local mostram o momento exato da batida

Uma colisão frontal entre dois carros de passeio deixou três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (18). O acidente aconteceu por volta das 6h, na avenida Cláudio José Gueiros Leite, no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Imagens de câmera de segurança no local mostram o momento exato da batida, nas proximidades do Supermercado Popular. Um dos veículos perde a direção, invade a pista contrária e colide de frente com o outro.

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado às 6h10, minutos após o acidente. A corporação enviou viaturas para socorrer as três vítimas. O motorista de um dos veículos foi levado pelos bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarassu, também na RMR, com "possíveis fraturas em membros inferiores",

As outras duas vítimas, dois homens de 36 e 45 anos, foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

Segundo o HR, as vítimas tiveram fraturas, passaram por exames e estão estáveis e sem risco de morte.

O trânsito chegou a ficar complicado no local, e motoristas precisaram pegar vias transversais. Na área, era possível ver destroços dos veículos. O motor de um dos carros foi arremessado para a calçada do outro lado da rua com o impacto.

