Um morto e três feridos após colisão frontal entre carros na BR-232, em Belo Jardim

Uma colisão frontal entre dois carros deixou uma pessoa morta e três feridas, na noite desse domingo (16), na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação foi acionada para o local por volta das 21h45, no km 185 da via.

Os carros envolvidos foram um Fiat/Strada, com dois ocupantes, e um Siena, que estava com quatro pessoas a bordo.

A PRF informou que, após a colisão, o motorista do Siena não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O nome e idade dele não foram divulgados.

Além disso, dos outros três ocupantes do veículo, dois homens apresentaram lesões graves e uma mulher não teve nenhum ferimento. Já no carro Fiat/Strada, somente o motorista se feriu gravemente.

Não há informações sobre o atual estado de saúde das pessoas feridas e nem para qual unidade de saúde elas foram levadas.



Também não foi informado o que pode ter provocado o acidente.

