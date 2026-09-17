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sinistro de trânsito Colisão frontal entre motos deixa dois homens e uma mulher mortos na PE-177, no Agreste Sinistro de trânsito aconteceu na cidade de São João, na noite dessa quarta-feira (16)

Uma colisão frontal entre motocicletas deixou três pessoas mortas na PE-177, em São João, no Agreste de Pernambuco.

O sinistro de trânsito aconteceu na noite dessa quarta-feira (16). As vítimas são dois homens e uma mulher, que não tiveram os nomes divulgados.

Informações iniciais repassadas à Polícia Civil de Pernambuco apontam que as duas motos envolvidas colidiram frontalmente.

"Dois homens, cujas idades não foram confirmadas, morreram no local. Uma mulher de 48 anos foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos", afirmou a corporação.

O Instituto de Criminalística (IC) esteve no local. Após a perícia, os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.



A PCPE investiga as circunstâncias e as condições em que o caso ocorreu. A ocorrência de acidente de trânsito com mortes foi registrada por meio da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns.

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