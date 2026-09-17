Colisão frontal entre motos deixa dois homens e uma mulher mortos na PE-177, no Agreste
Sinistro de trânsito aconteceu na cidade de São João, na noite dessa quarta-feira (16)
Uma colisão frontal entre motocicletas deixou três pessoas mortas na PE-177, em São João, no Agreste de Pernambuco.
O sinistro de trânsito aconteceu na noite dessa quarta-feira (16). As vítimas são dois homens e uma mulher, que não tiveram os nomes divulgados.
Informações iniciais repassadas à Polícia Civil de Pernambuco apontam que as duas motos envolvidas colidiram frontalmente.
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"Dois homens, cujas idades não foram confirmadas, morreram no local. Uma mulher de 48 anos foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos", afirmou a corporação.
O Instituto de Criminalística (IC) esteve no local. Após a perícia, os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.
A PCPE investiga as circunstâncias e as condições em que o caso ocorreu. A ocorrência de acidente de trânsito com mortes foi registrada por meio da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns.