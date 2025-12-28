Dom, 28 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo27/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ACIDENTE

Colisão de helicópteros no ar mata piloto em Nova Jersey, nos Estados Unidos

Segundo as autoridades locais, comandante da outra aeronave está gravemente ferido

Reportar Erro
Dois helicópteros colidiram em Nova Jersey Dois helicópteros colidiram em Nova Jersey  - Foto: Fox News/Reprodução

Um piloto morreu após a colisão no ar de dois helicópteros em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na manhã deste domingo, 28. As autoridades confirmaram que o comandante da outra aeronave ficou gravemente ferido e foi encaminhado para hospital.

O acidente teria ocorrido por volta das 11h25 (horário local), nas proximidades do Aeroporto Municipal de Hammonton. O município está no sul de Nova Jersey, a cerca de 50 quilômetros da Filadélfia.

Com a colisão, as aeronaves caíram, uma delas em espiral e em meio a uma nuvem de fumaça, como mostram vídeos publicados nas redes sociais. O incêndio foi posteriormente extinto pelos bombeiros.
 

Leia também

• Camarote cai, deixa feridos e interrompe show em Itajaí, no litoral de Santa Catarina

• São Paulo bate novo recorde de calor, com maior temperatura de dezembro em 64 anos

• Chuvas torrenciais no sul da Espanha deixam um morto

De acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), apenas os pilotos estavam a bordo das aeronaves. O caso envolveu helicópteros dos modelos Enstrom F-28A e Enstrom 280C.

"A FAA e o Conselho Nacional de Segurança no Transporte investigarão. O NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes) ficará responsável pela apuração e fornecerá novas atualizações", completou em nota. 

         

Reportar Erro

Veja também

Newsletter