Colisão na BR-116 eleva número de mortes em estradas durante o Natal

O número de mortes em rodovias federais, ao longo da semana do feriado de Natal, aumentou cerca 10%, aponta balanço preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado nesta quinta-feira (26). Foram registradas 165 óbitos, entre os dias 20 e 25 de dezembro, período em que a PRF intensificou as ações de fiscalização em todo o país.

No mesmo período do ano passado, o número de mortes ficou em 150. O aumento se deve principalmente à grave colisão entre uma carreta e um ônibus, na BR-116, no município de Teófilo Otoni, ocorrida na madrugada do último sábado (21), com 41 vítimas fatais.

Apesar disso, o número de feridos caiu quase 11% em 2024, para 1.654 casos, em relação ao ano anterior.

Segundo a PRF, as ações de fiscalização nas rodovias federais este ano tiveram como foco as ultrapassagens indevidas. Durante os seis dias de mobilização, as equipes registraram 6.531 infrações desta natureza. Além de coibir ultrapassagens indevidas, os agentes realizaram 68 mil testes de bafômetro.

Como resultado, 1.565 condutores foram autuados por dirigir sob efeito de álcool. Destes, 97 foram detidos por crime de trânsito.

Das mais de 49 mil infrações registradas entre os dias 20 e 25, 3.865 foram por conta do não uso do cinto de segurança, 763 pela ausência do dispositivo de retenção de crianças (cadeirinhas) e 1.514 pela não utilização do capacete. No mesmo intervalo, a PRF capturou mais de 36 mil imagens nas atividades de fiscalização de velocidade.

O número de acidentes permaneceu estável no Natal deste ano, na comparação com o do ano passado, com cerca de 1,4 mil ocorrências.

No combate ao crime, o policiamento ostensivo nas estradas resultou na apreensão de 18,5 toneladas de maconha e 167 quilos de cocaína. A PRF também retirou de circulação 19 armas de fogo e 775 munições. Durante a Operação Natal, os agentes recuperaram 118 veículos com algum tipo de restrição, e 639 pessoas foram detidas e encaminhadas à polícia.

