PERNAMBUCO Colisão entre ônibus e carreta deixa 16 feridos em Moreno Com a colisão, o coletivo da empresa Borborema tombou e causou grande susto para os 27 passageiros

A colisão entre um ônibus interurbano e uma carreta, na noite dessa segunda-feira (24), deixou 16 passageiros feridos. A confirmação foi da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em comunicado divulgado na manhã desta terça-feira (25).

O sinistro ocorreu no quilômetro 36 da BR-232, no distrito de Bonança, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a corporação, a suspeita é de que a carreta estava em uma borracharia de um posto de combustíveis nas proximidades do local da batida quando desceu desgovernada para a rodovia.

Nesse momento, a carreta bateu no ônibus, que passava pela pista. Com a colisão, o veículo, da empresa Borborema, tombou e causou grande susto para os 27 passageiros que estavam no coletivo.

Dos 16 feridos, 15 foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros para o Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata do estado. Outra pessoa foi levada para atendimento em uma unidade hospitalar do Recife.

Colisão entre ônibus e carreta deixa 16 passageiros feridos em Vitória de Santo Antão. - Foto: PRF/Divulgação

Segundo a PRF, "os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal".

Na manhã desta terça, até a publicação deste texto, o coletivo seguia tombado no local.

EPTI lamenta sinistro

Em nota enviada à reportagem, a Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI) lamentou o sinistro.

Segundo a empresa, a Borborema "está com cadastro regular junto ao Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros" na operação da linha Recife/Vitória de Santo Antão.

"A EPTI se solidariza com os 16 feridos na expectativa que todos se recuperem bem", completou a empresa.



