Três colisões seguidas envolvendo 12 veículos deixam feridos na BR-408, em São Lourenço da Mata

Três colisões envolvendo 12 veículos - sendo seis caminhões - na BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, deixou feridos no início da tarde desta terça-feira (25). As batidas ocorreram na altura do km 102,8, no sentido Recife.

As colisões foram em sequência, explicou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Incialmente, uma caminhonete Toro capotou na rodovia e o motorista ficou ferido. O homem disse que foi trancado por um Corolla, que não permaneceu no local.

Com a colisão, alguns veículos pararam para ajudar, e, na sequência, um caminhão que transportava tijolos provocou um engavetamento - o motorista, segundo a PRF, não foi localizado até o momento.

Em seguida, houve novo engavetamento, que deixou mais feridos. O helicóptero da PRF foi acionado, e em conjunto com o Samu, resgatou uma vítima mais grave ao hospital da Restauração.

Foto: PRF/Divulgação

Após os acidentes, que começaram por volta das 12h07, o fogo tomou conta dos veículos. Pelo menos quatro veículos pegaram fogo no local. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram muita fumaça na pista.



Unidades de suporte avançando e básico e uma motolancia do Samu Recife, além de uma unidade de suporte básico do Samu São Lourenço, também foram encaminhadas para a pista.



Matéria em atualização.

