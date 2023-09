Colômbia apresenta política antidrogas à UE e pede maior cooperação

O ministro da Defesa Nacional da Colômbia, Iván Velásquez, apresentou, nesta sexta-feira (29), à União Europeia (UE) a nova política antidrogas de seu país, focada nos "donos do negócio", e pediu o aumento da cooperação regional .

“Dirigimos nossa atividade contra os donos do negócio, contra os narcotraficantes", e não contra os pequenos agricultores, produtores de coca, disse o ministro colombiano, que se encontrou hoje em Bruxelas com a comissária europeia de Assuntos Internos, Ylva Johansson, para discutir a cooperação no enfrentamento do narcotráfico.