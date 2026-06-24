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Colômbia: candidato de esquerda reconhece vitória de De la Espriella nas eleições presidenciais

Segundo a apuração preliminar divulgada no dia da eleição, o senador governista perdeu por menos de um ponto percentual

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O novo presidente da Colômbia, Abelardo de la EspriellaO novo presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella - Foto: Juan Barreto / AFP

O candidato presidencial de esquerda da Colômbia, Iván Cepeda, reconheceu nesta quarta-feira (24) a derrota para o candidato de extrema direita, Abelardo de la Espriella, três dias após o segundo turno mais acirrado da história do país.

Segundo a apuração preliminar divulgada no dia da eleição, o senador governista perdeu por menos de um ponto percentual. No entanto, ele afirmou que só aceitaria o resultado após a contagem final, que está quase concluída.

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"Decidi aceitar o resultado deste processo, que indica que Abelardo de la Espriella é o novo presidente da República", declarou o senador em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

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