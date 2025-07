Colômbia captura mafioso que fazia ligação entre Itália e América Latina

A- A+

A polícia da Colômbia prendeu nesta sexta-feira (11) o italiano Giuseppe Palermo, apontado como o elo da máfia internacional do narcotráfico na América Latina. A captura faz parte de uma operação coordenada pela Europol e pela polícia do Reino Unido, que resultou na prisão de 21 pessoas, a maioria no sul da Itália.

Conhecido como "Peppe", Palermo foi detido em Bogotá e estava na lista de procurados da Interpol, com alerta vermelho. Ele é considerado peça-chave da 'Ndrangheta — poderosa organização criminosa italiana — e mantinha vínculos com o Clã do Golfo, principal cartel produtor de cocaína na Colômbia.

Segundo as autoridades italianas, Palermo liderava a compra de grandes carregamentos de cocaína vindos da Colômbia, Equador e Peru. Também era responsável pela coordenação das rotas marítimas e terrestres usadas para levar a droga até a Europa. A informação foi divulgada pelo general Carlos Triana, diretor da polícia colombiana, em publicação na rede social X (antigo Twitter).





O mafioso foi surpreendido por uma equipe de elite ao sair de uma loja de conveniência em uma rua da capital colombiana. Um vídeo divulgado pelas autoridades mostra a abordagem feita por agentes fortemente armados e com os rostos cobertos.

Ligado ao clã Platì, Palermo é descrito por Triana como "o principal líder da máfia italiana na América Latina". O clã, segundo o general, é um dos núcleos mais fechados da 'Ndrangheta, organização originária da região da Calábria e conhecida por suas conexões com cartéis albaneses e sul-americanos.

Em março deste ano, a polícia colombiana já havia prendido outro integrante da 'Ndrangheta: Emanuele Gregorini, capturado em Cartagena. Ele também era acusado de coordenar o envio de drogas a partir dos principais portos do Caribe colombiano.

Com cerca de 7.500 membros, o Clã do Golfo é atualmente a maior organização criminosa da Colômbia — país que lidera a produção mundial de cocaína. Desde o fim de 2022, o grupo paramilitar negocia um possível acordo de paz com o governo do presidente Gustavo Petro, mas sem avanços concretos até o momento.

A Colômbia enfrenta sua pior crise de segurança na última década, marcada por uma guerra interna que já dura meio século e envolve guerrilhas, narcotraficantes e forças estatais. A violência dos grupos armados agravou o cenário nos últimos anos, tornando o combate ao narcotráfico ainda mais complexo.

