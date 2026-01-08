A- A+

MUNDO Colômbia: em conversa com Trump, Petro sugeriu a exploração de energia limpa Diante do apetite de Trump pelo petróleo venezuelano, o colombiano defendeu uma aliança em torno do potencial de geração de energia limpa da América do Sul

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, deu mais detalhes, em publicação no X, sobre a ligação telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada na quarta-feira, 7.

Segundo Petro, que havia confirmado o contato mais cedo, a conversa tratou sobre o "desencontro" de visões sobre a relação dos Estados Unidos com a América Latina. A publicação traz uma imagem, gerada por inteligência artificial, de uma águia (símbolo americano) ao lado de uma onça pintada, uma espécie típica da América do Sul.

Diante do apetite de Trump pelo petróleo venezuelano, o colombiano defendeu uma aliança em torno do potencial de geração de energia limpa da América do Sul. "Um uso da América Latina apenas para petróleo levaria à destruição do direito internacional e, portanto, à barbárie e a uma terceira guerra mundial", disse Petro.

"A América do Sul produz 1400 GW, enquanto a demanda dos EUA por energia que substitui o petróleo e o carvão é de 840 GW anuais, ou seja, a América Latina pode fazer com que 100% da matriz energética dos EUA seja limpa, e isso seria o maior passo na luta para deter a crise climática em favor da vida", afirmou o presidente colombiano, que calculou em US$ 500 bilhões o investimento necessário para a exploração da energia limpa no continente.

