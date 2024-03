Colômbia expressa "preocupação" por situação na Venezuela

A Colômbia manifestou, nesta quinta-feira (21), "preocupação" pela situação na Venezuela e pediu "garantias para todos os partidos e candidatos" nas eleições de 28 de julho, sem mencionar a inabilitação da opositora María Corina Machado.

"A Colômbia expressa preocupação pelos possíveis efeitos dos últimos acontecimentos no desenrolar do processo político na Venezuela, no contexto dos acordos alcançados em Barbados", indicou a chancelaria em um breve boletim.