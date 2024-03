Colômbia expulsa diplomatas da Embaixada da Argentina após Milei chamar Petro de "assassino"

A- A+

A Colômbia ordenou nesta quarta-feira a expulsão de diplomatas da Embaixada da Argentina em Bogotá, após o presidente Javier Milei ter descrito seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, como "assassino terrorista" durante uma entrevista à rede de notícias CNN. O insulto é apenas mais um de uma série proferida por Milei contra Petro, e a tensão diplomática entre os países tem se acentuado desde que o ultraliberal chegou ao poder em dezembro.

Nas redes sociais, o Ministério das Relações Exteriores repudiou a fala do presidente argentino, destacando que não é a primeira vez que Milei refere-se desta maneira a Petro, "afetando as históricas relações de irmandade entre Colômbia e Argentina".

"As expressões do presidente argentino tem deteriorado a confiança de nossa nação, além de ofender a dignidade do presidente Petro, que foi eleito de maneira democrática. Neste contexto, o governo da Colômbia ordena a expulsão de diplomatas da Embaixada da Argentina na Colômbia", escreveu a chancelaria no X (antigo Twitter), sem especificar quais serão os funcionários removidos.





Ao programa Oppenheimer Presenta, apresentado por um âncora da CNN em espanhol, nesta quarta-feira, Milei, em referência ao passado de Petro como guerrilheiro, afirmou que "não se pode esperar muito de alguém que foi um assassino terrorista".

As relações entre a Colômbia e a Argentina têm-se deteriorado desde que Milei chegou ao poder. O economista ultraliberal trocou diversas ofensas com o primeiro presidente de esquerda da história colombiana. No episódio mais recente, no fim de janeiro, Milei descreveu Petro como "comunista assassino" em uma entrevista à jornalista Angela Patricia Janiot. A Colômbia, em resposta, convocou seu embaixador na Argentina para consultas.

No ano passado, ainda como candidato, afirmou numa rádio colombiana em setembro que “socialista é lixo” e “excremento humano". Petro, que na juventude atuou no grupo guerrilheiro M-19, comparou Milei em suas redes sociais a Adolf Hitler por esse comentário. Depois, quando o presidente da Argentina venceu as eleições em novembro ao derrotar o candidato peronista Sergio Massa, declarou que era um “momento triste para a América Latina”.

