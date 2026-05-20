Qui, 21 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta20/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
América Latina

Colômbia expulsa embaixador da Bolívia por "reciprocidade", diz chancelaria

La Paz expulsou a embaixadora colombiana

Reportar Erro
Desde o início de maio, camponeses, operários, mineiros e outros trabalhadores exigem, por meio de fortes manifestações, a renúncia do presidente bolivianoDesde o início de maio, camponeses, operários, mineiros e outros trabalhadores exigem, por meio de fortes manifestações, a renúncia do presidente boliviano - Foto: Pixabay/Reprodução

A chancelaria colombiana anunciou nesta quarta-feira (20) a saída do embaixador da Bolívia como medida recíproca, horas depois de La Paz expulsar a embaixadora colombiana após acusá-la de "interferência".

Leia também

• Presidente da Bolívia anuncia que promoverá mudanças em seu gabinete devido a protestos

• Camponeses marcham em La Paz e governo denuncia ameaça à democracia da Bolívia

O presidente de esquerda Gustavo Petro se referiu no fim de semana aos protestos enfrentados pelo governo de seu homólogo Rodrigo Paz como uma "insurreição popular", motivo pelo qual o país expulsou a embaixadora Elizabeth García. "Anuncia-se, por reciprocidade, o encerramento de suas funções do senhor Ariel Percy Molina Pimentel", diz um comunicado da chancelaria em Bogotá.

Desde o início de maio, camponeses, operários, mineiros e outros trabalhadores exigem, por meio de fortes manifestações, a renúncia do presidente boliviano, em meio a uma profunda crise econômica.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter