Narcotráfico

Colômbia interrompe compra de armas dos EUA após fim da certificação como aliado antidrogas

Na segunda-feira (15), o governo de Donald Trump considerou insuficiente os esforços de Bogotá para conter o narcotráfico e deixou de reconhecê-lo como parceiro na guerra contra as drogas

O presidente da Colômbia, Gustavo PetroO presidente da Colômbia, Gustavo Petro - Foto: Michael Dantas / AFP

A Colômbia interrompeu a compra de armamento dos Estados Unidos, depois que Washington retirou a certificação do país como aliado antidrogas, anunciou, nesta terça-feira (16), o ministro do Interior.
 

Na segunda-feira (15), o governo de Donald Trump considerou insuficiente os esforços de Bogotá para conter o narcotráfico e deixou de reconhecê-lo como parceiro na guerra contra as drogas, em meio a um impasse nas relações com o presidente de esquerda, Gustavo Petro.

Em resposta a esta decisão, o ministro do Interior da Colômbia, Armando Benedetti, assegurou que "a partir deste momento" "não serão compradas armas dos Estados Unidos", em uma entrevista à Blu Radio.

