AVIAÇÃO Colômbia investiga possível impacto de bala em avião da American Airlines Boeing 737 MAX 8 voou de Miami para Medellín no domingo (22) e de Medellín de volta para Miami na manhã de segunda-feira (23)

Autoridades colombianas investigam a origem de uma possível marca de bala na asa de um avião da American Airlines que fazia um voo de ida e volta entre Miami e Medellín, informou a imprensa americana na terça-feira(24).

A American Airlines afirmou que suas equipes "identificaram uma perfuração" na parte externa da aeronave durante uma inspeção de rotina após voos entre a capital da Flórida e o país sul-americano, segundo diversos veículos de imprensa.

A CBS News informou que as autoridades colombianas iniciaram uma investigação sobre o furo "localizado na asa direita de um avião 737 MAX 8".

"A aeronave foi imediatamente retirada de serviço para inspeção e reparo. Trabalharemos em estreita colaboração com todas as autoridades competentes para investigar este incidente", disse a companhia aérea à CBS.

A American Airlines acrescentou que não houve feridos e que a aeronave não apresentou problemas durante o voo. Não ficou claro quando o dano ocorreu ou se havia alguém a bordo no momento.

Segundo dados do site de rastreamento de voos Flightradar24, o Boeing 737 MAX 8 voou de Miami para Medellín no domingo e de Medellín de volta para Miami na manhã de segunda-feira.

A agência aeronáutica civil colombiana afirmou na terça-feira que não recebeu nenhuma solicitação das autoridades americanas sobre o incidente.

