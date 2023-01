Colômbia investigará militares, inclusive americanos, por abusos de menores indígenas

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu nesta sexta-feira (13) uma investigação, além de assistência às vítimas, sobre supostos estupros de menores indígenas por militares locais e americanos na Amazônia, após um escândalo revelado por uma investigação jornalística.

“Pedi que uma comissão do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar (ICBF) e da presidência se desloque imediatamente a Guaviare e trate das denúncias de estupros de menores. Esse horror dura anos, estimulado pela imunidade. Foram iniciadas todas as investigações, inclusive pela omissão de funcionários”, indicou no Twitter o presidente esquerdista.