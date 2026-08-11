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TERREMOTO

Colômbia planeja decretar emergência econômica para lidar com crise após terremoto

Medida visa facilitar a liberação de recursos e a adoção de ações para enfrentar as consequências do desastre

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O novo presidente da Colômbia teria poder temporário para editar decretos nas áreas econômica e tributáriaO novo presidente da Colômbia teria poder temporário para editar decretos nas áreas econômica e tributária - Foto: Juan Barreto/AFP

O ministro da Fazenda da Colômbia, Miguel Gómez, disse nesta terça-feira, 11, que o governo pretende decretar estado de emergência econômica para reforçar a resposta ao forte terremoto que atingiu várias cidades do país.

Em declaração nesta terça, ao Parlamento, Gómez afirmou que a medida deve facilitar a liberação de recursos e a adoção de ações para enfrentar as consequências do desastre.

Com a decretação, o recém-empossado presidente Abelardo de la Espriella teria poder temporário para editar decretos nas áreas econômica e tributária sem necessidade de aval do Congresso.

O ministro ainda garantiu que o governo não planeja elevar impostos para lidar com a crise.

Segundo ele, a prioridade será ajustar o Orçamento Geral da Nação (PGN), com cortes e economia em despesas burocráticas, antes de repassar uma maior carga tributária à população.

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