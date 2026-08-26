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AMÉRICA DO SUL

Colômbia planeja prender criminosos perigosos em navios-prisão no mar

Projeto ficará sob responsabilidade da Marinha e tem o objetivo de dificultar fugas

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Abelardo de la Espriella adotou uma política de combate frontal aos grupos armados financiados pelo narcotráficoAbelardo de la Espriella adotou uma política de combate frontal aos grupos armados financiados pelo narcotráfico - Foto: Juan Barreto/AFP

A Colômbia prepara um plano para manter os presos mais perigosos em navios-prisão no meio do mar, informou nesta quarta-feira (26) à AFP uma fonte do Ministério da Defesa.

O direitista Abelardo de la Espriella, que assumiu a presidência em 7 de agosto, adotou uma política de combate frontal aos grupos armados financiados pelo narcotráfico, incluindo bombardeios com apoio dos Estados Unidos.
 

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Durante um conselho de segurança, o presidente solicitou o avanço do projeto dos navios-prisão, que ficará sob responsabilidade da Marinha, afirmou à AFP uma fonte da pasta colombiana da Defesa, sem fornecer mais detalhes.

Esse tipo de embarcação é utilizado para dificultar fugas e limitar o contato de detentos considerados perigosos com o mundo exterior. Segundo organizações de direitos humanos, esse modelo de encarceramento viola garantias individuais dos presos.

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