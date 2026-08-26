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AMÉRICA DO SUL Colômbia planeja prender criminosos perigosos em navios-prisão no mar Projeto ficará sob responsabilidade da Marinha e tem o objetivo de dificultar fugas

A Colômbia prepara um plano para manter os presos mais perigosos em navios-prisão no meio do mar, informou nesta quarta-feira (26) à AFP uma fonte do Ministério da Defesa.

O direitista Abelardo de la Espriella, que assumiu a presidência em 7 de agosto, adotou uma política de combate frontal aos grupos armados financiados pelo narcotráfico, incluindo bombardeios com apoio dos Estados Unidos.



Durante um conselho de segurança, o presidente solicitou o avanço do projeto dos navios-prisão, que ficará sob responsabilidade da Marinha, afirmou à AFP uma fonte da pasta colombiana da Defesa, sem fornecer mais detalhes.

Esse tipo de embarcação é utilizado para dificultar fugas e limitar o contato de detentos considerados perigosos com o mundo exterior. Segundo organizações de direitos humanos, esse modelo de encarceramento viola garantias individuais dos presos.

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