Colômbia planeja prender criminosos perigosos em navios-prisão no mar
Projeto ficará sob responsabilidade da Marinha e tem o objetivo de dificultar fugas
A Colômbia prepara um plano para manter os presos mais perigosos em navios-prisão no meio do mar, informou nesta quarta-feira (26) à AFP uma fonte do Ministério da Defesa.
O direitista Abelardo de la Espriella, que assumiu a presidência em 7 de agosto, adotou uma política de combate frontal aos grupos armados financiados pelo narcotráfico, incluindo bombardeios com apoio dos Estados Unidos.
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Durante um conselho de segurança, o presidente solicitou o avanço do projeto dos navios-prisão, que ficará sob responsabilidade da Marinha, afirmou à AFP uma fonte da pasta colombiana da Defesa, sem fornecer mais detalhes.
Esse tipo de embarcação é utilizado para dificultar fugas e limitar o contato de detentos considerados perigosos com o mundo exterior. Segundo organizações de direitos humanos, esse modelo de encarceramento viola garantias individuais dos presos.