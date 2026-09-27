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narcotráfico Colômbia prende mulher e filha de líder do narcotráfico do Equador Inda Peñarrieta e Michelle Macías foram procuradas pela Justiça do Equador, acusadas de lavagem de dinheiro envolvendo mais de US$ 25 milhões

Autoridades colombianas prenderam a mulher e uma filha de Adolfo Macías, conhecido como Fito, líder de um dos principais grupos do narcotráfico do Equador, anunciaram neste domingo o presidente Abelardo de la Espriella.

Inda Peñarrieta e Michelle Macías foram procuradas pela Justiça do Equador, acusadas de lavagem de dinheiro envolvendo mais de US$ 25 milhões.

Fito liderou a Los Choneros, uma das organizações do narcotráfico mais antigas e poderosas do Equador. No ano passado, Quito foi extraditado para os Estados Unidos, um mês após ele voltar a ser capturado, após fugir de uma prisão de segurança máxima no ano anterior.

De la Espriella informou no X que Inda e sua filha foram presas em Sabana de Torres, em uma operação que envolveu agentes colombianos e da polícia federal americana.

"Elas são investigadas pelas autoridades do Equador por uso de empresas de fachada para lavar dinheiro da organização. Vou enviá-las com prazer ao meu bom amigo, o presidente Daniel Noboa, para que respondam perante a Justiça equatoriana", disse De la Espriella. “A Colômbia não será refúgio para as finanças do crime transnacional.”

Macías foi o primeiro equatoriano extraditado após um referendo promovido por Noboa para reformar a legislação em meio à “guerra” contra o narcotráfico que trava com o apoio de Washington. Ele é alvo de sete acusações em um tribunal de Nova York.

A Los Choneros é uma organização designada como terrorista pelos Estados Unidos e tem ligações com o cartel mexicano de Sinaloa.

Setenta por cento da cocaína dos vizinhos Colômbia e Peru, maiores produtores mundiais, passa pelo Equador.

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