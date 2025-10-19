Dom, 19 de Outubro

MUNDO

Colômbia: presidente da Colômbia acusa EUA de violar soberania e matar pescador no Caribe

Segundo Petro, o pescador colombiano Alejandro Carranza morreu em uma ação das forças americanas

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro fez acusações contra os EUA no X - Foto: Raul Arboleda / AFP

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusou os Estados Unidos de cometer assassinatos e violar a soberania em águas territoriais, em publicação no X, na noite de sábado. Segundo ele, o pescador colombiano Alejandro Carranza morreu em uma ação das forças americanas.


"O pescador Alejandro Carranza não tinha vínculos com o narcotráfico e sua atividade diária era a pesca", escreveu na postagem. "O barco colombiano estava à deriva e tinha um sinal de socorro ligado porque um motor estava quebrado", acrescentou.

Na publicação, Petro pede explicações dos EUA pela ação.

