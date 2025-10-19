Colômbia: presidente da Colômbia acusa EUA de violar soberania e matar pescador no Caribe
Segundo Petro, o pescador colombiano Alejandro Carranza morreu em uma ação das forças americanas
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusou os Estados Unidos de cometer assassinatos e violar a soberania em águas territoriais, em publicação no X, na noite de sábado. Segundo ele, o pescador colombiano Alejandro Carranza morreu em uma ação das forças americanas.
Por qué, me pregunto, un noticiero nacional no le importa que un misil estadounidense haya asesinado a un humilde pescador de Colombia en Santa Marta.— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2025
EEUU destruyó una familia de pescadores en la ciudad que hará la cumbre de América Latina y Europa.
EEUU, ha invadido el… https://t.co/2poEBQ123q
"O pescador Alejandro Carranza não tinha vínculos com o narcotráfico e sua atividade diária era a pesca", escreveu na postagem. "O barco colombiano estava à deriva e tinha um sinal de socorro ligado porque um motor estava quebrado", acrescentou.
Na publicação, Petro pede explicações dos EUA pela ação.