MUNDO Colômbia: presidente da Colômbia acusa EUA de violar soberania e matar pescador no Caribe Segundo Petro, o pescador colombiano Alejandro Carranza morreu em uma ação das forças americanas

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusou os Estados Unidos de cometer assassinatos e violar a soberania em águas territoriais, em publicação no X, na noite de sábado. Segundo ele, o pescador colombiano Alejandro Carranza morreu em uma ação das forças americanas.

Por qué, me pregunto, un noticiero nacional no le importa que un misil estadounidense haya asesinado a un humilde pescador de Colombia en Santa Marta.



EEUU destruyó una familia de pescadores en la ciudad que hará la cumbre de América Latina y Europa.



EEUU, ha invadido el… https://t.co/2poEBQ123q — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2025



"O pescador Alejandro Carranza não tinha vínculos com o narcotráfico e sua atividade diária era a pesca", escreveu na postagem. "O barco colombiano estava à deriva e tinha um sinal de socorro ligado porque um motor estava quebrado", acrescentou.

Na publicação, Petro pede explicações dos EUA pela ação.

