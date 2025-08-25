Seg, 25 de Agosto

ACIDENTE AÉREO

Colômbia: quatro pessoas morrem após queda de avião na floresta amazônica

A aeronave realizava um transporte médico e saia da cidade de Tiquié com destino a Mitú, próxima à fronteira com o Brasil

Quatro pessoas morreram após a queda de um avião monomotor na parte colombiana da floresta amazônica na tarde deste domingo, 24.

A aeronave realizava um transporte médico e saia da cidade de Tiquié com destino a Mitú, próxima à fronteira com o Brasil. As informações são do governo colombiano.

A aeronave, um Cessna 206, da empresa SAE Ambulâncias, decolou às 14h35 (no horário de Brasília). Ao todo, quatro pessoas estavam a bordo: o piloto Jorge Monroy, o médico Javier Gómez, a paciente Luz Milena Londoño e um acompanhante. Segundo os relatórios iniciais, a aeronave foi encontrada nas proximidades de uma comunidade indígena.

Ainda não há informações sobre a possível causa do acidente, que já está sob investigação da Aeronáutica Civil da Colômbia.
 

