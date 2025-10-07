Ter, 07 de Outubro

comércio

Colômbia registra maior produção de café em 33 anos

Essa indústria tem um peso significativo na economia colombiana, que no ano passado cresceu 1,7%

O café está entre os produtos afetados pelas tarifas elevadasO café está entre os produtos afetados pelas tarifas elevadas - Foto: ANDERSON STEVENS//Arquivo Folha de Pernambuco

A Colômbia, um dos maiores exportadores de café do mundo, teve sua melhor safra anual do grão em 33 anos, informou nesta terça-feira (7) o sindicato dos cafeicultores.

Essa indústria tem um peso significativo na economia colombiana, que no ano passado cresceu 1,7%, tendo o café como protagonista graças aos altos preços internacionais.

Nas regiões produtoras de café, os agricultores consideram que estão vivendo uma nova bonança, que lhes permite construir infraestrutura e adquirir tecnologia.

Entre outubro de 2024 e setembro passado, período contemplado na medição internacional, a Colômbia produziu 14,8 milhões de sacas de 60 kg, de acordo com o sindicato.

É um recorde em 33 anos e representa "uma produção 17% maior em relação ao ano anterior", afirmou a Federação Nacional de Cafeicultores (FNC) em um comunicado.

Segundo a FNC, o aumento da produção neste ano se deve a mudanças no método de colheita, melhores fertilizantes e variedades de plantas mais resistentes às mudanças climáticas.

Da produção total, 13,3 milhões de sacas foram exportadas — 12% a mais que o registro anterior.

A Colômbia é o terceiro maior produtor de café, atrás do Brasil — cuja cafeicultura sofre com a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos desde agosto — e do Vietnã.

O presidente do sindicato dos cafeicultores colombianos, Germán Bahamón, previu no X que a produção do próximo ano será menor devido às chuvas e ao enfraquecimento natural das plantas.

O café suave colombiano, considerado o melhor do mundo, representa um dos principais produtos de exportação do país, depois do petróleo e da mineração.

A cafeicultura colombiana abrange mais de 600 municípios e sustenta cerca de 550 mil famílias, embora a área cultivada venha diminuindo de forma constante desde 2019.

 


 

