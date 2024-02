Colômbia resgata náufragos que sobreviveram 11 dias a base de cocos

A- A+

Depois de 11 dias à deriva no Oceano Pacífico, comendo apenas cocos, três panamenhos que tiveram um percalço quando entregavam combustível a um barco pesqueiro foram resgatados pela Marinha colombiana, informou a instituição nesta sexta-feira (02).

O barco danificado com os náufragos a bordo foi localizado durante uma patrulha, a cerca de 180 milhas náuticas do porto de Buenaventura (sudoeste), após sair de Veracruz, a 15 km da Cidade do Panamá.

Os tripulantes "estavam bem, apesar do tempo que passaram" no mar, disse à AFP o capitão da Marinha colombiana Juan David Rendón. No total, eles percorreram cerca de 600 km.

"Íamos entregar gasolina a um barco pesqueiro, o que aconteceu por volta das 17h. Quando cada um iria seguir seu rumo, a uma certa distância, o motor parou", contou em vídeo enviado à imprensa Blas Olivardia, 30, um dos náufragos. "A partir dali começou a travessia com o vento norte. Foram 11 dias. Tivemos que beber água da chuva e comer coco."

As frutas "vinham com a corrente, nós as colhíamos, partíamos e comíamos", completou Rey Arturo Torres, 27, que zarpou com Blas e José Olivardia, 21. A Marinha colombiana informou que os três homens foram colocados à disposição das autoridades migratórias.

