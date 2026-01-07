Qua, 07 de Janeiro

Mundo

Colômbia teme 'catástrofe' na América Latina após operação militar dos EUA na Venezuela

O presidente colombiano apontou que a detenção de Maduro foi um sequestro

A relação do governo da Colômbia com os Estados Unidos está desgastada, segundo o governo colombianoA relação do governo da Colômbia com os Estados Unidos está desgastada, segundo o governo colombiano - Foto: Joaquin Sarmiento / AFP

Os ataques dos Estados Unidos na Venezuela que terminaram com a captura de Nicolás Maduro poderiam escalar e desencadear uma "catástrofe" sem precedentes na América Latina, disse o vice-chanceler da Colômbia, Mauricio Jaramillo, em entrevista à AFP em Bogotá.

O governo colombiano (de esquerda) condena a incursão militar ordenada pelo presidente americano, Donald Trump, em Caracas e considera um "sequestro" a detenção de Maduro, com declarações que despertaram a ira de Washington e aprofundaram ainda mais o desgaste da relação entre países historicamente aliados.

"Se houver uma crise humanitária de grande envergadura, a crise, o impacto, a devastação serão incontroláveis. (...) Estamos falando de uma catástrofe que a América Latina não conhece", afirmou o vice-ministro desde seu gabinete na chancelaria colombiana, no centro histórico da capital do país.

