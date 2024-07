A- A+

Colômbia 'Sou heterossexual', diz presidente da Colômbia sobre suposto vídeo com mulher trans Imagens de um homem de boné e camisa branca junto de uma mulher de vestido azul circularam nas redes, com a afirmação de que se tratava do mandatário colombiano

"Sou heterossexual", escreveu no X (antigo Twitter), nesta quarta-feira, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em resposta a um vídeo divulgado pela redes sociais em que ele supostamente aparece de mãos dadas com uma mulher trans.

Imagens de um homem de boné e camisa branca junto de uma mulher de vestido azul circularam na rede social na segunda-feira, com a afirmação de que se tratava do mandatário colombiano.

O vídeo teria sido gravado no centro histórico da Cidade do Panamá, onde Petro estava em viagem no mesmo dia para a posse de seu homólogo José Raul Mulino.

Sem confirmar sua veracidade, Petro respondeu a um das centenas de comentários que caçoavam de sua suposta companhia.

"Eu sou heterossexual, mas jamais escutarão ou lerão de mim uma palavra transfóbica, porque não só deixaria de ser homem, mas sim humano", escreveu o presidente.

Os usuários que afirmam que se trata de Petro mostraram coincidências entre as roupas usadas pelo homem no vídeo e as usadas pelo presidente quando ele desembarcou na capital do Panamá.

A Presidência não se pronunciou sobre o assunto, entretanto, seguidores do presidente afirmam que se trata de uma montagem.

"Sempre considerei que a intimidade é a 'última razão' da liberdade, a última trincheira do ser livre, e conservarei esse princípio até que escreva sobre mim ou morra", acrescentou Petro.

A AFP não conseguiu confirmar se o vídeo é real. Alguns usuários afirmam que a mulher é uma apresentadora de televisão trans colombiana chamada Linda Yepes.

Em uma entrevista ao canal Univisión, Yepes se recusou a confirmar se é ela quem aparece no vídeo.

— Não posso dar detalhes ainda (...) não posso dar uma resposta concreta porque estou recebendo ameaças — disse. — Estou sendo chamada pela equipe presidencial, estarei aqui pronta para vocês quando me permitirem falar.

Petro, o primeiro esquerdista no poder na Colômbia, é um forte defensor dos direitos LGBTQIAP+, um eleitorado que em boa parte apoiou sua chegada à Presidência em 2022.

