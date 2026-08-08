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TRAGÉDIA

Colombianas que morreram na queda de helicóptero eram avó, mãe e filha

Informação foi divulgada no Instagram pelo Sistema Alerta Rio

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Equipes do Corpo de Bombeiros atuam na Vista Chinesa, Rio de Janeiro, depois de queda de helicópteroEquipes do Corpo de Bombeiros atuam na Vista Chinesa, Rio de Janeiro, depois de queda de helicóptero - Foto: CBMRJ/Divulgação

Em nota divulgada no Instagram, o Sistema Alerta Rio informou que as três turistas colombianas da mesma família que morreram na queda de um helicóptero, na manhã deste sábado (8) no Rio,, eram avó, mãe e filha. O piloto da aeronave também não resistiu ao acidente. O ponto da queda fica em uma área de mata íngreme, de difícil acesso.

As vítimas faziam um passeio panorâmico na modalidade “doors off”, em que o helicóptero voa sem as portas.

O passeio foi contratado com a empresa Voos Rio Panorâmico (VRP). Segundo o comprovante de pagamento, as turistas desembolsaram R$ 2.550 pelo voo.

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A duração aproximada seria de 20 minutos e incluía o sobrevoo de pontos turísticos da cidade, entre eles a Floresta da Tijuca, a região onde ocorreu a queda.

A empresa oferece diferentes opções de voos panorâmicos pelo Rio de Janeiro, incluindo passeios que podem chegar a uma hora de duração e custar mais de R$ 1,3 mil por pessoa.

O helicóptero, modelo Robinson R44, de prefixo PP-MFS, caiu em área de mata fechada e de difícil acesso.

As circunstâncias e as causas da queda serão investigadas.

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