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Internacional Colombiano condenado a 20 anos de prisão por lutar no Exército da Ucrânia Homem de 33 anos, identificado como Cristian Morales Mendoza, foi declarado culpado de atuar como "mercenário" e "atentar contra a vida" de militares russos, informou a Procuradoria

Um tribunal de Donetsk, uma cidade controlada por Moscou no leste da Ucrânia, condenou a 20 anos de prisão um colombiano acusado de ter combatido pelo Exército de Kiev, anunciou nesta quinta-feira (26) a Procuradoria russa.

O homem de 33 anos, identificado como Cristian Morales Mendoza, foi declarado culpado de atuar como "mercenário" e "atentar contra a vida" de militares russos, informou a Procuradoria.

Segundo a acusação, o colombiano chegou à Ucrânia em julho de 2025 e assinou um contrato com a 60ª brigada mecanizada do país. Em outubro de 2025, ele foi capturado na região de Donetsk.

Moscou e Kiev recorreram a milhares de estrangeiros para reforçar seus exércitos desde que a Rússia iniciou a ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

No mês passado, o Ministério das Relações Exteriores do país sul-americano informou que quase 250 colombianos morreram e quase mil estavam desaparecidos no conflito.

Segundo os dados do governo, 162 colombianos morreram e 666 desapareceram no lado ucraniano, contra 94 mortos e 297 desaparecidos do lado russo.

A ONU calcula que pelo menos 10.000 colombianos estão combatendo no exterior, atraídos por promessas muitas vezes falsas de salários elevados e segurança e, em muitos casos, submetidos a condições desumanas.

Ex-militares colombianos são conhecidos e procurados em todo o mundo devido à experiência adquirida no violento conflito armado interno do país.

Desde 2022, o sistema judiciário russo condenou vários cidadãos estrangeiros por combaterem como mercenários em nome da Ucrânia.

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