Colônia de férias: 10 mil vagas gratuitas abertas para crianças autistas em Pernambuco Ação contempla sete cidades pernambucanas: Recife, Olinda, Igarassu, Ipojuca, Carpina, Timbaúba e Caruaru

A ONG Amigos da Inclusão, em parceria com o Instituto do Autismo (IDA), abre, nesta quarta-feira (10), as inscrições para colônia de férias gratuita destinada a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A ação disponibiliza mais de 10 mil vagas distribuídas em sete municípios pernambucanos: Recife, Olinda, Igarassu, Ipojuca, Carpina, Timbaúba e Caruaru. As atividades serão realizadas de 12 a 29 de janeiro de 2026, sempre nos turnos da manhã, das 8h30 às 11h30, e da tarde, das 13h30 às 16h30.

A programação contará com práticas esportivas, musicalização, contação de histórias e brinquedos infláveis, todas conduzidas por equipes multidisciplinares de saúde e educação com experiência no atendimento ao público autista.

Durante os intervalos das atividades, serão oferecidos lanches como pipoca e algodão-doce | Foto: Instituto do Autismo/Divulgação

Como e por onde se inscrever

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar um laudo médico que comprove o diagnóstico de TEA.

O procedimento poderá ser realizado pelo site ou pelo Instagram @institutodoautismo. Cada participante pode ser registrado somente uma única vez.

Segundo os organizadores, a proposta é criar um ambiente de lazer estruturado e seguro no período de recesso escolar, garantindo acompanhamento adequado e estímulos positivos para as crianças e adolescentes atendidos.

