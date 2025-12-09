Ter, 09 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FÉRIAS

Colônia de férias: 10 mil vagas gratuitas abertas para crianças autistas em Pernambuco

Ação contempla sete cidades pernambucanas: Recife, Olinda, Igarassu, Ipojuca, Carpina, Timbaúba e Caruaru

Reportar Erro
A programação conta com atividades dinâmicas conduzidas por equipes com grande experiência no atendimento ao público autistaA programação conta com atividades dinâmicas conduzidas por equipes com grande experiência no atendimento ao público autista - Foto: Instituto do Autismo/Divulgação

A ONG Amigos da Inclusão, em parceria com o Instituto do Autismo (IDA), abre, nesta quarta-feira (10), as inscrições para colônia de férias gratuita destinada a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A ação disponibiliza mais de 10 mil vagas distribuídas em sete municípios pernambucanos: Recife, Olinda, Igarassu, Ipojuca, Carpina, Timbaúba e Caruaru. As atividades serão realizadas de 12 a 29 de janeiro de 2026, sempre nos turnos da manhã, das 8h30 às 11h30, e da tarde, das 13h30 às 16h30.

Leia também

• Sertão: Ceminha Verão 2026 abre inscrições para colônia de férias em Petrolina

A programação contará com práticas esportivas, musicalização, contação de histórias e brinquedos infláveis, todas conduzidas por equipes multidisciplinares de saúde e educação com experiência no atendimento ao público autista.

Durante os intervalos das atividades, serão oferecidos lanches como pipoca e algodão-doce Durante os intervalos das atividades, serão oferecidos lanches como pipoca e algodão-doce | Foto: Instituto do Autismo/Divulgação

Como e por onde se inscrever
Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar um laudo médico que comprove o diagnóstico de TEA.

O procedimento poderá ser realizado pelo site ou pelo Instagram @institutodoautismo. Cada participante pode ser registrado somente uma única vez.

Segundo os organizadores, a proposta é criar um ambiente de lazer estruturado e seguro no período de recesso escolar, garantindo acompanhamento adequado e estímulos positivos para as crianças e adolescentes atendidos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter