A- A+

Diversão Colônia de Férias oferece 10 mil vagas gratuitas para crianças autistas em Pernambuco Atividades têm início nesta segunda-feira (12) em sete municípios do estado

Crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) poderão aproveitar uma colônia de férias gratuita voltada para o público com TEA, de segunda-feira (12) até o dia 29 de janeiro, em Pernambuco.



A iniciativa é promovida pela ONG Amigos da Inclusão, em parceria com o Instituto do Autismo (IDA), e está com as inscrições abertas.

Ao todo, estão sendo ofertadas mais de 10 mil vagas gratuitas, distribuídas em sete municípios pernambucanos.

A colônia ocorre no Recife e nas cidades de Olinda, Igarassu e Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, Carpina e Timbaúba, na Mata Norte, e Caruaru, no Agreste.

A programação inclui práticas esportivas, musicalização, contação de histórias e brinquedos infláveis, com atividades conduzidas por equipes multidisciplinares das áreas de saúde e educação, que possuem experiência no atendimento de crianças e adolescentes com autismo.

Durante os intervalos, os pequenos também receberão lanches como pipoca e algodão-doce.

Para participar, é necessário apresentar laudo médico que comprove o diagnóstico de TEA. As inscrições podem ser feitas pelo site da ONG ou pelo Instagram do Instituto do Autismo. Cada criança ou adolescente pode ser inscrito apenas uma vez.



As atividades seguem até o dia 29 de janeiro, sempre nos turnos da manhã (8h30 às 11h30) e da tarde (13h30 às 16h30).

De acordo com os organizadores, a colônia de férias tem como objetivo oferecer um ambiente de lazer seguro, estruturado e inclusivo durante o recesso escolar, garantindo acompanhamento adequado e estímulos positivos para o desenvolvimento do público atendido.

Veja também