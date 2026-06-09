Colônia de férias para crianças com autismo oferece 10 mil vagas gratuitas em Pernambuco
Iniciativa promovida por ONG e Instituto do Autismo abre inscrições nesta quarta-feira (10)
A ONG Amigos da Inclusão, em parceria com o Instituto do Autismo (IDA), inicia nesta quarta-feira (10) o período de inscrições para a segunda edição de 2026 da Colônia de Férias Inclusiva. O projeto, batizado de "Copa da Inclusão", oferecerá mais de 10 mil vagas gratuitas em sete municípios de Pernambuco para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
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As atividades de lazer acontecerão entre os dias 6 e 17 de julho de 2026, nos municípios de Recife, Olinda, Igarassu, Ipojuca, Carpina, Timbaúba e Caruaru, com opções de atendimento nos turnos da manhã (das 8h30 às 11h30) ou da tarde (das 13h30 às 16h30).
A programação inclui práticas esportivas, oficinas de musicalização, contação de histórias e recreação acompanhadas por equipes multidisciplinares das áreas de saúde e educação. Durante a colônia, também serão distribuídos pipoca e algodão doce aos participantes.
Para realizar a inscrição, os pais ou responsáveis devem apresentar obrigatoriamente o laudo médico que comprove o diagnóstico de TEA. Cada participante poderá ser cadastrado em apenas uma modalidade. Os cadastros devem ser realizados de forma virtual pelo site da ONG ou pelas redes sociais do instituto.