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INCLUSÃO Colônia Penal Feminina de Buíque celebra casamento de dois casais homoafetivos nesta terça (18) Celebração foi conduzida por tabelião e marcou a segunda realização de casamento na unidade prisional

A Colônia Penal Feminina de Buíque (CPFB), no Agreste de Pernambuco, sediou, nesta terça-feira (18), uma cerimônia de casamento que celebrou a união de dois casais homoafetivos do sistema prisional.

Realizada nas dependências da unidade, a cerimônia permitiu que os casais oficializassem suas uniões mesmo em situação de privação de liberdade.

A celebração foi conduzida por um tabelião e marcou a segunda cerimônia de casamento realizada na Colônia Penal Feminina de Buíque.

Além de formalizar as uniões, a iniciativa representa um avanço na garantia de direitos, na promoção da dignidade e no respeito à diversidade dentro do sistema prisional.

A realização dos casamentos reforça que a condição de pessoa privada de liberdade não elimina direitos fundamentais, entre eles o direito ao casamento e à preservação de vínculos afetivos e familiares.

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