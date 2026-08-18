Ter, 18 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça18/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INCLUSÃO

Colônia Penal Feminina de Buíque celebra casamento de dois casais homoafetivos nesta terça (18)

Celebração foi conduzida por tabelião e marcou a segunda realização de casamento na unidade prisional

Reportar Erro
Momento marcou a oficialização das uniões e a preservação dos vínculos afetivos de duas mulheres privadas de liberdadeMomento marcou a oficialização das uniões e a preservação dos vínculos afetivos de duas mulheres privadas de liberdade - Foto: SEAP-PE/Divulgação

A Colônia Penal Feminina de Buíque (CPFB), no Agreste de Pernambuco, sediou, nesta terça-feira (18), uma cerimônia de casamento que celebrou a união de dois casais homoafetivos do sistema prisional.

Realizada nas dependências da unidade, a cerimônia permitiu que os casais oficializassem suas uniões mesmo em situação de privação de liberdade.

Leia também

• Olinda tem 3ª maior proporção de área urbanizada do Brasil, aponta IBGE; Recife é o 16º

• Bancários de Pernambuco rejeitam proposta da Fenaban e aprovam paralisação

A celebração foi conduzida por um tabelião e marcou a segunda cerimônia de casamento realizada na Colônia Penal Feminina de Buíque.

Além de formalizar as uniões, a iniciativa representa um avanço na garantia de direitos, na promoção da dignidade e no respeito à diversidade dentro do sistema prisional.

A realização dos casamentos reforça que a condição de pessoa privada de liberdade não elimina direitos fundamentais, entre eles o direito ao casamento e à preservação de vínculos afetivos e familiares.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter