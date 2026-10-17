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Guerra no Oriente Médio

Colonos atacam delegação diplomática europeia na Cisjordânia

Em um vídeo consultado pela AFP, é possível ver o prefeito comunista francês Bernard Baudoux, de 78 anos, caído ao lado de um veículo

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Moradores limpam os restos de uma estrutura usada como sala de estar após sua demolição pelas autoridades israelenses, que alegaram que a construção não possuía licença, na vila palestina de Umm al-Khair, na Cisjordânia ocupada por IsraelMoradores limpam os restos de uma estrutura usada como sala de estar após sua demolição pelas autoridades israelenses, que alegaram que a construção não possuía licença, na vila palestina de Umm al-Khair, na Cisjordânia ocupada por Israel - Foto: Hazem Bader/AFP

Colonos israelenses atacaram, neste sábado (17), uma comitiva de diplomatas europeus durante uma visita à Cisjordânia ocupada e agrediram um prefeito francês, informaram à AFP uma testemunha e dois diplomatas.

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Em um vídeo consultado pela AFP, é possível ver o prefeito comunista francês Bernard Baudoux, de 78 anos, caído ao lado de um veículo. Ele não corre risco de vida, segundo um diplomata.

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