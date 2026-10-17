Guerra no Oriente Médio
Colonos atacam delegação diplomática europeia na Cisjordânia
Em um vídeo consultado pela AFP, é possível ver o prefeito comunista francês Bernard Baudoux, de 78 anos, caído ao lado de um veículo
Moradores limpam os restos de uma estrutura usada como sala de estar após sua demolição pelas autoridades israelenses, que alegaram que a construção não possuía licença, na vila palestina de Umm al-Khair, na Cisjordânia ocupada por Israel - Foto: Hazem Bader/AFP
Colonos israelenses atacaram, neste sábado (17), uma comitiva de diplomatas europeus durante uma visita à Cisjordânia ocupada e agrediram um prefeito francês, informaram à AFP uma testemunha e dois diplomatas.
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Em um vídeo consultado pela AFP, é possível ver o prefeito comunista francês Bernard Baudoux, de 78 anos, caído ao lado de um veículo. Ele não corre risco de vida, segundo um diplomata.