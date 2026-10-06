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Guerra Colonos israelenses agridem fotógrafo da AFP na Cisjordânia Jaafar Ashtiyeh, 58, fotógrafo veterano no território palestino, sofreu contusões na cabeça e no tronco e foi levado para o hospital, segundo testemunhas, familiares e jornalistas

Colonos israelenses agrediram nesta terça-feira (6) um fotógrafo da AFP e atiraram na direção dele e de um colega, quando os dois faziam uma reportagem sobre a violência contra agricultores palestinos na Cisjordânia.

Jaafar Ashtiyeh, 58, fotógrafo veterano no território palestino, sofreu contusões na cabeça e no tronco e foi levado para o hospital, segundo testemunhas, familiares e jornalistas.

Ashtiyeh e outro fotógrafo da AFP, John Wessels, estavam perto da localidade de Aqraba quando viram um soldado israelense prender um homem enquanto palestinos da região colhiam azeitonas.

Um quadriciclo avançou, então, em direção aos fotógrafos, que estavam no alto de uma colina. Um homem que estava no veículo abriu fogo, fazendo um dos palestinos cair. Ele também foi hospitalizado com um ferimento de bala no pé, segundo o Crescente Vermelho Palestino.

Em seguida, outras seis pessoas avançaram atirando em direção aos jornalistas da AFP. Quando Ashtiyeh tentava entrar em um veículo, dois homens se lançaram sobre ele e o agrediram repetidamente com as armas.

"Podia ouvir seus gritos", declarou Wessels, que também foi ameaçado sob a mira de uma pistola. Já Ashtiyeh, que é palestino, está consciente e sob monitoramento em um hospital de Nablus.

Os agressores levaram seu equipamento fotográfico, disse Wessels, acrescentando que havia mais de dez soldados israelenses fortemente armados a 500 metros do local do ataque. Segundo ele, o homem que atirou primeiro vestia peças que costumam ser usadas por soldados.

Repúdio

"Condenamos firmemente mais um grave ataque contra jornalistas que tentam informar sobre os acontecimentos na Cisjordânia e exigimos uma investigação completa. É inaceitável que jornalistas possam ser agredidos e roubados por colonos armados diante das forças de segurança israelenses, que não fizeram nenhuma tentativa de intervir", declarou Phil Chetwynd, diretor de Informação da AFP.

A Associação da Imprensa Estrangeira (FPA) em Israel e nos territórios palestinos ressaltou que "as autoridades israelenses devem investigar para determinar por que os soldados presentes na região não intervieram." "Esse ataque constitui uma tentativa flagrante de intimidar a imprensa e de impedir uma cobertura precisa da situação na Cisjordânia."

A organização Repórteres sem Fronteiras, por sua vez, destacou que "os ataques de colonos israelenses contra jornalistas, cometidos com total impunidade, são cada vez mais frequentes na Cisjordânia". Autoridades israelenses prenderam 19 jornalistas nesse território, incluindo um colaborador da AFP, desde o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, apontou a organização.

Há quase um ano, Jaafar Ashtiyeh foi agredido durante a colheita de azeitonas por colonos, que atiraram pedras nele e incendiaram seu carro.

A violência se intensificou nos últimos meses na Cisjordânia, com ataques de colonos israelenses contra palestinos. Também ocorreram ataques contra israelenses, como no mês passado, quando um palestino matou um colono a tiros.

Colonos israelenses extremistas se apropriaram de olivais de palestinos. As oliveiras são consideradas um símbolo cultural.

Cerca de 500.000 colonos israelenses vivem na Cisjordânia, território conquistado por Israel em 1967, juntamente com três milhões de palestinos. Os assentamentos em territórios ocupados são ilegais segundo o direito internacional.

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