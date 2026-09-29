Colonos israelenses atacam aldeia na Cisjordânia e incendeiam duas casas
O ataque ocorreu quando o Exército israelense tentava escoltar uma família palestina de volta para sua casa na aldeia de Jalud.
Mais de 100 colonos israelenses atacaram uma aldeia no norte da Cisjordânia nesta terça-feira (29), feriram três policiais e incendiaram duas casas, informaram o Exército israelense e moradores locais, em um incidente que gerou uma condenação incomum do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.
O ataque ocorreu quando o Exército israelense tentava escoltar uma família palestina de volta para sua casa na aldeia de Jalud. A família havia sido forçada a fugir da área dois meses antes devido a ataques de colonos e não conseguia retornar.
"Mais de 100 manifestantes israelenses" estavam na área de Jalud durante a noite, disse o Exército em um comunicado, acrescentando que interveio juntamente com a polícia de fronteira para dispersá-los.
Os colonos bloquearam estradas, atearam fogo em pneus e atiraram pedras contra as forças de segurança, além de incendiar prédios e veículos palestinos na aldeia, acrescentou o Exército.
"Como resultado dos confrontos, três policiais da Guarda de Fronteira israelense sofreram ferimentos leves e um veículo das forças de segurança foi danificado", acrescentou.
A polícia israelense informou que prendeu um suspeito e deteve dois menores para interrogatório.
Netanyahu afirmou que as ações dos "manifestantes (...) causam grande prejuízo a esta comunidade e dificultam o cumprimento da missão de nossas forças".
Os Estados Unidos "condenam a violência criminosa de qualquer lado" na Cisjordânia ocupada e pediram "investigações pertinentes" e "processos judiciais para aqueles que forem considerados responsáveis", declarou nesta quinta à AFP um porta-voz do Departamento de Estado.