Colonos israelenses atacaram aldeia na Cisjordânia e incendiaram duas casas
Ataque ocorreu quando o Exército de Israel tentou escoltar uma família palestina de volta para sua casa na aldeia de Jalud
Mais de 100 colonos israelenses atacaram uma aldeia no norte da Cisjordânia nesta terça-feira (29), feriram três policiais e incendiaram duas casas, informaram o Exército israelense e moradores locais, em um incidente que gerou uma experiência incomum do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.
O ataque ocorreu quando o Exército israelense tentou escoltar uma família palestina de volta para sua casa na aldeia de Jalud. A família foi forçada a fugir da área dois meses antes devido a ataques de colonos e não conseguiu retornar.
"Mais de 100 manifestantes israelenses" estiveram na área de Jalud durante a noite, disse o Exército em um comunicado, acrescentando que interveio adicionalmente com a polícia de fronteira para dispersá-los.
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Os colonos bloquearam estradas, atiraram fogo em pneus e atiraram pedras contra as forças de segurança, além de incendiarem prédios e veículos palestinos na aldeia, acrescentou o Exército.
“Como resultado dos confrontos, três policiais da Guarda de Fronteira israelense sofreram ferimentos leves e um veículo das forças de segurança foi danificado”, acrescentou.
Netanyahu afirmou que as ações dos "manifestantes (...) causam grande prejuízo a esta comunidade e dificultam o cumprimento da missão de nossas forças".
A polícia israelense informou que prendeu um suspeito e deteve dois menores para interrogatório.