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Guerra no Oriente Médio

Colonos israelenses atacaram aldeia na Cisjordânia e incendiaram duas casas

Ataque ocorreu quando o Exército de Israel tentou escoltar uma família palestina de volta para sua casa na aldeia de Jalud

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Colonos israelenses e forças de segurança israelenses são vistos perto das casas da família do palestino Mahmoud al-Toubasi, de onde foram deslocados meses antes, na vila de Jalud, na Cisjordânia ocupada por Israel, em 29 de setembro de 2026 Colonos israelenses e forças de segurança israelenses são vistos perto das casas da família do palestino Mahmoud al-Toubasi, de onde foram deslocados meses antes, na vila de Jalud, na Cisjordânia ocupada por Israel, em 29 de setembro de 2026  - Foto: Zain Jaafar/AFP

Mais de 100 colonos israelenses atacaram uma aldeia no norte da Cisjordânia nesta terça-feira (29), feriram três policiais e incendiaram duas casas, informaram o Exército israelense e moradores locais, em um incidente que gerou uma experiência incomum do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O ataque ocorreu quando o Exército israelense tentou escoltar uma família palestina de volta para sua casa na aldeia de Jalud. A família foi forçada a fugir da área dois meses antes devido a ataques de colonos e não conseguiu retornar.

"Mais de 100 manifestantes israelenses" estiveram na área de Jalud durante a noite, disse o Exército em um comunicado, acrescentando que interveio adicionalmente com a polícia de fronteira para dispersá-los.

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Os colonos bloquearam estradas, atiraram fogo em pneus e atiraram pedras contra as forças de segurança, além de incendiarem prédios e veículos palestinos na aldeia, acrescentou o Exército.

“Como resultado dos confrontos, três policiais da Guarda de Fronteira israelense sofreram ferimentos leves e um veículo das forças de segurança foi danificado”, acrescentou.

Netanyahu afirmou que as ações dos "manifestantes (...) causam grande prejuízo a esta comunidade e dificultam o cumprimento da missão de nossas forças".

A polícia israelense informou que prendeu um suspeito e deteve dois menores para interrogatório.

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