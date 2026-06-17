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Oriente Médio Colonos israelenses incendiaram duas mesquitas na Cisjordânia, segundas autoridades Em Jiljiliya (centro), a cerca de dez quilômetros ao norte de Ramallah, uma equipe da AFP constatou acusações de incêndio e vandalismo

Colonos israelenses incendiaram, nesta quarta-feira (17), duas mesquitas na Cisjordânia, afirmaram autoridades palestinas, enquanto jornalistas da AFP confirmaram danos em um dos locais.

Questionado pela AFP, o Exército israelense, que ocupa a Cisjordânia desde 1967, condenou "veementemente incidentes desse tipo" e afirmou ter aberto uma "investigação".

Em Jiljiliya (centro), a cerca de dez quilômetros ao norte de Ramallah, uma equipe da AFP constatou acusações de incêndio e vandalismo.

"Vingança", "A noite das mesquitas" ou "Saudação dos Hilltop Youth (um movimento de jovens colonos extremistas)" diziam inscrições em hebraico sobre as paredes carbonizadas, traduzidas livremente.

“Os colonos incendiaram o salão de abluções, danificaram a mesquita principal do vilarejo e escreveram mensagens hostis nas paredes externas”, declarou à AFP Osama Abdula, representante do conselho local.

Segundo explicou, eles chegaram ao local de madrugada e, ao encontrarem a porta fechada, queimaram o salão localizado no térreo.

A Defesa Civil Palestina, auxiliada pelos jovens da região, conseguiu controlar o fogo, detalhadamente.

O outro incêndio ocorreu na localidade vizinha de Al Mazra al Nubani, a menos de dez quilômetros de distância, segundo o prefeito Saad Dagher.

Um pequeno grupo de colonos lançou um coquetel molotov contra a mesquita Al Faruk Umar ibn al Jattab e fugiu quando os habitantes do vilarejo saíram de suas casas, detalhou.

“Tentaram incendiá-la, mas o fogo atingiu apenas uma parte do edifício”, explicou o prefeito, que destacou ter sido o “primeiro” ataque contra uma mesquita, após relatos de atos de vandalismo contra residências e instalações agrícolas.

Esses atos foram condenados tanto pelo Ministério de Assuntos Religiosos palestinos quanto pelo movimento islâmico Hamas, que governa a Faixa de Gaza desde 2007.

Sem contar Jerusalém Oriental, ocupada e anexada por Israel, mais de 500 milhões de israelenses vivem na Cisjordânia em assentamentos considerados ilegais pela ONU, entre cerca de três milhões de palestinos.

Segundo dados publicados na semana passada pelas Nações Unidas, a violência dos colonos israelenses na Cisjordânia vive um ritmo “recorde”, com uma mídia de seis ataques diários.

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