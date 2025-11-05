A- A+

Religião Colóquio da Universidade Católica de Pernambuco debate a relação entre fé, sociedade e magia Evento ocorre nesta quinta (6) e sexta-feira (7), das 9h às 18h, no auditório do bloco G4 da Unicap

O VI Colóquio do Grupo de Pesquisa Religiões, Identidades e Diálogos (GRID) será realizado na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) nesta quinta (6) e sexta-feira (7), das 9h às 18h, no auditório do bloco G4.



O encontro, que é vinculado ao Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião da instituição, reunirá pesquisadores e especialistas para discutir o tema “Religião, Sociedade e Magia: diálogos, encantos e atualidades”.

Além disso, o momento vai aprofundar o debate sobre os modos contemporâneos de vivência do sagrado, destacando como tradições religiosas, práticas rituais, manifestações mágicas e experiências espirituais continuam produzindo sentido, identidade e coesão social.

A programação contempla conferências, mesas temáticas e sessões de apresentação de pesquisas, estruturadas para promover o diálogo entre pesquisadores, docentes, estudantes de pós-graduação e graduação, além de demais interessados nas temáticas.

Entre as participantes desta edição estão a Profa. Dra. Magali Cunha (ISER-RJ), referência nacional na interface entre religião, mídia e política, e a Profa. Dra. Zuleica Dantas (PPGCR-Unicap), que é reconhecida por suas contribuições ao estudo das religiosidades, especialmente afro-brasileiras, articulando teoria e prática com profundidade acadêmica.

Serviço

VI Colóquio do Grupo de Pesquisa Religiões, Identidades e Diálogos (GRID) – Unicap

Tema: Religião, Sociedade e Magia: diálogos, encantos e atualidades

Data: 06 e 07 de novembro de 2025

Horário: das 9h às 18h

Local: Universidade Católica de Pernambuco, auditório do bloco G4

