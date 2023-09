Coluna Inspiração Recife está de volta à Folha de Pernambuco

A- A+

O livro Inspiração Recife vai ser lançado no final do ano, na inauguração do Hotel-Marina, no bairro de São José, centro da capital, mas os leitores da Folha de Pernambuco poderão ter acesso a partes da obra, em primeira mão. Os trechos são publicados às quartas-feiras na coluna que leva o mesmo nome.

As autoras Camila e Eduarda Haeckel, da Editora Inspiração, mostram uma visão apurada das belezas da capital pernambucana, valorizando cada pedaço do Recife. O crescimento econômico e os investimentos da iniciativa privada que estão mudando a cara da cidade também são abordadas.

O lançamento do livro acontecerá na presença de diversas autoridades do Estado, grandes nomes influentes, empresários e formadores de opinião, numa grande festa de celebração.

Segundo Eduarda Haeckel, a obra, que é a sétima da editora, tem a proposta de trazer à tona os assuntos que revivem a história do Recife. Construção civil, tema pujante e que está em constante crescimento no Recife, será o primeiro assunto divulgado.

“A gente quer trazer um pouco da história do Recife e falar também dos protagonistas, que estão transformando a cidade, que está com um futuro todo promissor pela frente. Vamos falar sobre as empresas que investem e transformam a realidade nas mais diversas áreas. Vamos falar sobre o polo médico, que é o segundo mais importante do País. O polo tecnológico, que é o mais importante do Brasil, também vai estar em pauta. A construção civil também marca presença entre os assuntos”, explicou.

De acordo com a escritora, pelo menos 27 empresas estão contidas no protagonismo do desenvolvimento da cidade, sendo elas: Porto Novo Recife, Moura Dubeux, Icone da Visão, Real Hospital Português, Grupo Dislub Equador, Grupo Suassuna Fernandes, Hospital Santa Joana Recife, Rio Ave, Yolo Coliving, Urbano Vitalino Advogados, MV, Due Incorporadora, Iquine, Pernambuco Construtora, Moinho Recife, Shopping Recife, Softex Pernambuco, Fecomércio, Adepe, Governo de Pernambuco, Banco do Nordeste, Copergás, Prefeitura do Recife, Recentro, IEL e Ciepe.

“É importante a gente resgatar esse orgulho da nossa cidade, que é marcada por revolução, resiliência, tem uma cultura pulsante, uma arquitetura belíssima e clássica que é referência nacional, além de uma gastronomia muito especial. A gente vai trazer tudo isso para o livro, sendo uma forma também de mostrar para o Brasil quem é o Recife”, complementou Haeckel.

O livro Inspiração Recife fará parte de uma série que enaltece o capital humano do Nordeste publicada pela editora Inspiração: “Sucesso: o que eles pensam” (2004), “Sucesso: o que os líderes pensam” (2016), “Sucesso: o que elas pensam” (2019), “Inspiração Paraíba” (2020), “Inspiração Saúde” (2021) e “Inspiração Pernambuco” (2022). A Editora Inspiração aderiu ao modelo de copyleft em todas as publicações, compartilhando gratuitamente todos os livros em pdf.

