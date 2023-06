A- A+

SÃO JOÃO 2023 Com abertura no sábado (10), São João de Maraial terá mais de 20 atrações; confira a programação Serão 10 dias de festejos na cidade da Mata Sul de Pernambuco

As preparações para o São João não param, e foi a vez do município de Maraial, na Mata Sul de Pernambuco, divulgar a programação dos dez dias de festejos deste ano, que começarão no próximo sábado (10) e se encerrarão no dia 29 de junho.

A abertura, que ocorrerá no polo de Sertãozinho de Cima, distrito do município, a partir das 20h do sábado (10), ficará por conta do grupo MV e Banda e, posteriormente, do cantor Lucas Veloso.

No dia 11, no mesmo horário, mas no polo Centro de Maraial, ponto principal do São João da cidade, a festa será comandada por Felipe Diniz, Stephane Souto e Vitor Vaqueiro.

Os festejos deste ano contarão, ainda, com a presença da cantora Dany Miler no dia 12 de junho. Já no dia 28, será a vez da banda de forró Capim com Mel fazer o seu show.

O encerramento do São João de Maraial será feito pelas bandas Os Matutos e Rouxinol Estilizado no dia 29, também às 20h.

Confira a programação completa:

10/06 - Sábado - A partir das 20H

Polo Sertãozinho de Cima

Atrações: MV e Banda e Lucas Veloso

11/06 – Domingo - A partir das 20H

Polo Centro de Maraial

Atrações: Felipe Diniz, Stephane Souto e Vitor Vaqueiro

12/06 - Segunda - A partir das 20H

Polo Centro de Maraial

Atrações: Andrean Rhaz, Dany Myler e Forró Vumbora

16/06 - Sexta - A partir das 20H

Polo Centro de Maraial

Atrações: Trio Pé de Serra e Carol Albuquerque

17/06 – Sábado - A partir das 20H

Polo Centro de Maraial

Atrações: Eron Araújo e Thayse Dias

22/06 - Quinta - A partir das 20h

Polo Sertãozinho de Baixo

Atrações: Forrozão da Rayos e Marcelo Miranda



23/06 – Sexta - A partir das 20h

Polo Centro de Maraial

Atrações: Artistas da terra, Imperador do Piseiro e Chacal

24/06 - Sábado - A partir das 20h

Polo Centro de Maraial

Atrações: Cavalo de Aço, Erico Neto, Isac e Luisinho

28/06- Quarta - A partir das 20h

Polo Centro de Maraial

Atrações: Silvonio Vieira, Forró das Estrelas e Capim com Mel

29/06 – Quinta - A partir das 20h

Polo Centro de Maraial

Atrações: Os Matutos e Rouxinol Estilizado

