Operação Voltando em Paz Com 209 passageiros e nove pets, chega ao País mais um voo com brasileiros repatriados de Israel

Aterrissou no Rio de Janeiro, às 4h desta segunda-feira (23), mais um voo da Operação Voltando em Paz, do Governo Federal, da repatriação de brasileiros que estavam em Israel. A aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB), pousou no Aeroporto do Galeão com 209 passageiros e nove animais domésticos.



O voo havia partido às 18h25 de Tel Aviv (12h25 em Brasília). Com essa viagem, o Brasil totaliza 1.410 brasileiros e 53 pets resgatados desde 10 de outubro.

No último dia 7, o governo federal formou um gabinete para responder à crise geopolítica que se agravou na região da Faixa de Gaza, território disputado por Israel e Palestina.

