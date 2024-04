A- A+

dengue Com 2.551 notificações a mais em uma semana, Pernambuco registra 15.174 casos prováveis de dengue Dados são do mais recente Informe Epidemiológico de Arboviroses, divulgado nesta quarta-feira (3)

Pernambuco contabiliza 15.174 casos prováveis de dengue. Do total, 976 já foram confirmados. Os demais estão sendo investigados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), que notificou 12 casos graves até o momento.

Os dados são do mais recente Informe Epidemiológico de Arboviroses, divulgado nesta quarta-feira (3), que contém números das semanas epidemiológicas de 1 a 13, que correspondem ao período de 31 de dezembro de 2023 a 30 de março deste ano.



Ao todo, foram 2.551 casos prováveis a mais contabilizados no intervalo de uma semana. No último Boletim Epidemiológico da SES-PE, emitido na quarta (27), com dados de até 23 de março, eram registrados 12.623 casos prováveis de dengue. Agora, 15.174.

A incidência é de 167,5 casos prováveis por 100 mil habitantes. De acordo com o documento, o número de casos prováveis de dengue é 542,1% maior quando comparado ao mesmo período do ano anterior, quando foram notificados 2.363 casos.

Segundo a SES-PE, até o momento, seis óbitos suspeitos foram analisados e já descartados. Outras 18 mortes foram notificadas para arboviroses e seguem em investigação.

O levantamento aponta que a maior incidência dos casos prováveis de dengue foi notificada em mulheres da faixa etária de 20 a 29 anos.

Nesta nova publicação, 88 municípios configuram baixa incidência para casos de arboviroses. Subiu para 58 o número de cidades que estão no estágio de média incidência, enquanto 37 já se estabelecem na etapa de alta incidência.

Com relação às Gerências Regionais de Saúde (Geres) do Estado, o boletim

traz sete Geres com média incidência de casos (I, II, IV, V, VIII, IX e X) e outras duas regionais com alta incidência: VII (Sertão) e XII (Mata Norte).

Chikungunya e Zika

O Informe Epidemiológico de Arboviroses também traz 2.829 casos prováveis de Chikungunya, sendo 174 deles já confirmados. A incidência é de 31,2 casos por 100 mil habitantes.

Além disso, o documento também aponta que Pernambuco investiga 259 casos prováveis de Zika, sendo 40 deles em mulheres grávidas. Nenhum caso foi confirmado até o momento.

