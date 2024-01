A- A+

Carnaval 2024 Com 28 shows e mistura de ritmos, Olinda divulga atrações do Polo Cariri, em Guadalupe; confira Programação começa no sábado (10), a partir das 17h

Conde Só Brega, Som da Terra, Mestra Ana Lúcia, Banda de Pau e Corda, André Rio e Marrom Brasileiro são algumas das atrações que vão se apresentar no Polo Cariri, no bairro de Guadalupe, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, durante o Carnaval 2024.



Os artistas foram anunciados nesta terça-feira (30), pela gestão da cidade. A programação do local, que é reduto de vários carnavalescos, começa no sábado (10), a partir das 17h, e conta com 28 shows durante os quatro dias de festa. O espaço reunirá gêneros diversos, como frevo, coco de roda, hip hop, samba e brega.

Intitulado Cariri, o polo presta homenagem à Troça Carnavalesca Mista Cariri Olindense, fundada em 15 de fevereiro de 1921. O Cariri abre o Carnaval de Olinda com seu desfile às 4h da manhã do domingo (11). O velho do Cariri, o burrinho e a chave são símbolos da agremiação.

Confira a programação completa do Polo Cariri, no Guadalupe:

Sábado (10)

17h - Conde Só Brega

18h - Márcia Pequeno

19h - Coco de Umbigada

20h - Neris

21h - Banda Mascates

22h - Batuketu

23h - Viola Luz

Domingo (11)

17h - Lourenço Gato

18h - Mestra Cila do Coco

19h - Márcio Rastaman

20h - Dudu do Acordeon

21h - Som da Terra

22h - Cris Galvão

23h - Sem Compromisso

Segunda-feira (12)

17h - Luciano Padilha

18h - Jota Michiles

19h - Dona Glorinha do Coco

20h - Edilza Aires

21h - Mestra Ana Lúcia (Patrimônio Vivo de Pernambuco)

22h - Marron Brasileiro

23h - Escola de Samba Preto Velho

Terça-feira (13)

17h - Banda de Pau e Corda

18h - Família Chumbago

19h - Abulidu

20h - Maestro Oséas

21h - Dany Miller

22h - Rogério Rangel

23h - Nonô Germano

