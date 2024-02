A- A+

educação Com 3.618 vagas e bolsa mensal de R$ 200, Pernambuco divulga seleção para Programa Monitoria PE Para participar, o aluno precisa se inscrever na secretaria da escola onde estuda, no período de 5 a 22 de fevereiro

A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) divulgou as inscrições para o Programa Monitoria PE, direcionado a estudantes dos 6º e 9º ano da rede estadual de ensino que desejam exercer monitoria nas disciplinas de matemática e língua portuguesa no ano letivo de 2024.

Ao todo, serão selecionados 3.618 alunos, que receberão uma bolsa mensal de R$ 200, cada, durante 10 meses.

Para participar, o aluno precisa se inscrever na secretaria da escola onde estuda, no período de 5 a 22 de fevereiro.

O processo seletivo ocorrerá em etapas, constituídas de prova objetiva, produção escrita de texto dissertativo-argumentativo e entrevista, todas em caráter eliminatório e classificatório, que serão realizadas no dia 27 de fevereiro. (Confira o edital abaixo).

Na ocasião, os candidatos terão que responder 20 questões de múltipla escolha sobre conteúdos relativos às disciplinas de língua portuguesa e matemática. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 1º de março, nas secretarias das escolas.

“A prática da monitoria fortalece o aprendizado individual e promove um ambiente colaborativo. Ao compartilharem conhecimentos, os estudantes não apenas solidificam sua compreensão, mas também cultivam habilidades essenciais para o sucesso do futuro deles”, destacou o superintendente de Políticas Educacionais de Formação de Professores e Inovação Pedagógica da SEE, Paulo Bruno de Brito.



Confira cronograma:

Período de inscrição: 5 a 22 de fevereiro

Realização das provas: 27 de fevereiro

Resultado final: 1º de março

Início da monitoria nas escolas: 4 de março.



Confira edital:

