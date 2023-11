A- A+

RECIFE Com 38 agremiações, Copa de Bandas Escolares começa nesta quinta-feira (1°), no Recife Evento tem como finalidade levar a cultura de Bandas Marciais para espaços estratégicos da cidade

Começa, nesta quinta-feira (2), a 3ª Copa Recife de Bandas Escolares Waldenilson Costa, promovida pela Secretaria de Educação da capital, por meio do Núcleo de Atividades Culturais (NAC). Com participação de 38 agremiações, o evento é dividido em quatro etapas. A competição segue até o dia 25 de novembro.



O evento tem como finalidade levar a cultura de Bandas Marciais para espaços estratégicos da cidade e realizar um intercâmbio entre os integrantes. A primeira etapa acontece nesta quinta, a partir das 13h, com a modalidade “Parada Festiva”, com concentração do desfile na Avenida Alfredo Lisboa, próximo à Torre Malakoff, no Bairro do Recife, área central da capital.

No sábado (4) a categoria “Showcase de Corpos Coreográficos”, que marca a segunda etapa da competição, é realizada na quadra da Escola Municipal Luiz Vaz de Camões, no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife.

Na semana seguinte, no dia 15 de novembro, as bandas disputam a modalidade "Concerto", terceira etapa da Copa, na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), localizada na Zona Oeste da capital.

O encerramento da 3ª Copa Recife de Bandas Escolares Waldenilson Costa está programado para o dia 25 de novembro na Rua do Observatório Cultural, em frente à Torre Malakoff.

