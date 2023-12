Com 4 mil cartas a serem adotadas, Correios mobilizam pernambucanos a participarem de ação de Natal

A- A+

Os Correios mobilizam a população a participar da campanha "Papai Noel dos Correios", que chegou à Pernambuco no dia 8 de novembro. A ação, que acontece há 34 anos em todo o Brasil, consiste no recebimento e na disponibilização de cartinhas escritas por crianças de instituições públicas de ensino, matriculadas até o 5º ano do ensino fundamental, para adoção da sociedade.



Com o encerramento previsto para o dia 20 de dezembro, a empresa tenta convidar mais pessoas a participarem como "padrinhos" do projeto.

Em todo o país, até o momento, foram recebidas cerca de 237 mil cartas, das quais 134 mil foram adotadas. Já em Pernambuco, até o momento, cerca de oito mil cartas foram recebidas e apenas quatro mil foram adotadas.

“Um dos nossos objetivos é que a gente consiga mobilizar a sociedade, instituições e entidades para atender essas crianças que têm esses sonhos de receber um presente no Natal”, declarou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

"A campanha é muito importante para as crianças, porque, com ela, conseguimos ajudar mais pessoas. Os Correios investem na mobilização da sociedade há mais de 30 anos para que todos possam proporcionar momentos de alegria para crianças que, sem a ação, provavelmente ficariam sem um presente nop Natal. Por isso, é importante que mais pessoas cheguem até nós e possam tirar os sonhos do papel", completou a Superintendente Estadual dos Correios em Pernambuco, Deyse Ferraz.

No Brasil, os Correios estenderam o prazo para recebimento das cartinhas até o dia 20 de dezembro. Em Pernambuco, a data sempre foi essa. Alguns estados ainda preocupam com relação à arrecadação, como Bahia, onde restam 12 mil; Minas Gerais, nove mil; e Mato Grosso, seis mil.



Todas as cartas recolhidas passam por um processo de triagem, feito por voluntários e profissionais aposentados. Essas cartinhas são divididas em categorias de brinquedos para que possam ser analisadas e processadas.



"Somente após a triagem, realizada tanto online, pelas cartas virtuais, quanto fisicamente, nós podemos enviá-las para os padrinhos e madrinhas. Nós também fazemos uma separação dos presentes recebidos para quer possamos definir melhor os pontos de entregha de cada criança", expplicou a coordenadora da campanha em Pernambuco, Luciana Arcoverde.

Como forma de trazer mais pessoas para a ação, os Correios promovem, todos os anos, campanhas temáticas. Exemplos disso são Carlos Marques, servidor do órgão há 36 anos e que participa interpretando o "Papai Noel", e Socorro Melo, servidora há 40 anos. Ela atua como "Mamãe Noel" há seis edições e descreve a oportunidade como um "momento único" para demonstrar a solidariedade.

"É um projeto emocionante porque ele une as pessoas. Eu digo que o projeto é uma laço de amor, porque percorre o Brasil. É muito gratificante poder fazer parte porque podemos, de fato, realizar sonhos", disse Socorro, visivelmente emocionada.



Para contribuir com a campanha, é possível adotar cartas podem fisicamente nas agências dos Correios participantes e também no blog da campanha. Lá, também é possível acessar mais informações a respeito dos pontos de coleta.

