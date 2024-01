A- A+

FOLIA Com 40% a mais de equipes de plantão 24h, Neoenergia Pernambuco anuncia ações para o Carnaval 2024 Concessionária firmou parceria com forças de segurança do Estado para que a festa transcorra com segurança

Para proporcionar segurança aos foliões do Carnaval 2024, a Neoenergia Pernambuco divulgou as estratégias de como vai trabalhar durante a folia de Momo.



A fornecedora de energia fechou parceria com forças de segurança do Estado para monitorar, prevenir e atender às possíveis ocorrências que surgirem durante os festejos. Os detealhes foram repassados durante coletiva de imprensa, na manhã desta quarta-feira (24), na sede da empresa, no bairro da Boa Vista, no centro do Recife.

Estiveram presentes na coletiva, representantes do Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu), do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, do Centro de Operações do Recife (COP) e da Secretaria Executiva de Controle Urbano.

Para a Operação Carnaval, a empresa vai ampliar em 40% o efetivo em campo, que deve trabalhar em plantão de 24 horas por dia. Os trabalhadores estarão espalhados pelos principais polos do Estado. Entre as principais ações preventivas da Neoenergia, destaca-se a instalação ou substituição de cerca de 250 equipamentos inteligentes. Esses recursos são acionados imediatamente sempre que existe uma interrupção no fornecimento, isolando o defeito e normalizando o abastecimento em até 60 segundos.

A Neoenergia Pernambuco também informou ter realizado outros trabalhos de manutenção em todo o Estado para que a rede elétrica não sofra qualquer impacto que prejudique ou ofereça risco à vida dos usuários. Foram mais de 434 podas realizadas; 60 mil quilômetros de inspeção da rede elétrica e mais de mil vistorias.

Ainda foi feito o serviço de 650 manutenções nos equipamentos de 162 subestações localizadas em Fernando de Noronha e mais 24 municípios: Recife, Olinda, Paulista, Bezerros, Pesqueira, Salgueiro, Nazaré, Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Tabira, Triunfo, Paudalho, Limoeiro, Vitória de Santo Antão, Gravatá, Belém do São Francisco, São José do Egito, Buíque, Condado, Camaragibe, Carpina, Timbaúba, Vicência, Catende, São José da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré, Rio Formoso, Sirinhaém, Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Itamaracá e Goiana.

O superintendente de Operações da Neoenergia Pernambuco, Leonardo Moura, pontua que, além dos cuidados realizados pela empresa, a população também precisa ajudar nas precauções.

"Um dos primeiros pontos é que as pessoas procurem avaliar a situação das suas instalações elétricas, evitem o uso de benjamins, de extensões e de 'Ts' para ligação de outros equipamentos, porque pode gerar curto-circuito, sobreaquecimento, inclusive situações inseguras. Para aqueles que vão brincar o Carnaval em marquises, em trios elétricos, o conselho é que evite lançar qualquer tipo de objeto em direção à rede elétrica. Alguns deles são fitas metálicas e serpentinas, porque são condutores elétricos e podem energizar a pessoa", explicou ele.

Inspeção em trios

A empresa se reuniu com os proprietários de trios elétricos e disse que os veículos, como, por exemplo, do Galo da Madrugada e os de Olinda, serão inspecionados, previamente. A altura e a largura serão levados em conta, uma vez que a distância para os fios é de seis metros.



A Neoenergia informou que também instalou bandeiras de segurança, sinalizando os fios de alta tensão, nos lugares onde os trios vão trafegar.

Barraqueiros

A Neoenergia também chama a atenção para a conscientização dos barraqueira, que precisam tomar as devidas precauções para não oferecer risco - durante a folia, para usar a estrutura, eles precisam de ligação provisória. Para este ano, a estimativa é de que 1.500 ligações deste tipo sejam feitas.

Os interessados devem entrar em contato com a Neoenergia, através do 116 ou pelo WhatsApp, através do (81) 3217-6990, com, pelo menos, cinco dias de antecedência, munidos de autorização do uso do solo emitida pela prefeitura e a declaração da carga que será usada.

Será cobrada uma taxa de R$ 15 para vistoria, ligação e desligamento das instalações. O padrão de entrada e o aterramento são de responsabilidade do cliente.

Samu

No Recife, os agentes do Serviço de Atendimendo Móvel de Urgência (Samu) vão trabalhar nos três períodos da festa (pré-carnavalesco, Carnaval, pós-carnavalesco) nos principais blocos. O serviço terá 21 pontos de atuação, nas seis Regiões Político Administrativas (RPA) da cidade.

A festa do Marco Zero é onde se concentra a maior operação. Lá, as atividades começam às 19h do dia 8 de fevereiro, pelo acréscimo de um dia na festa da capital. O órgão funcionará em todas as noites de Carnaval e encerrará um dia após o término das atrações do palco principal. Para este ano, as novidades são a implementação de mais um posto médico avançado e o emprego de mais 10 motolâncias. Agora, o esquema fica da seguinte forma:

Uma unidade de suporte avançado

Dois postos médicos avançados (um em frente à Ciatur e outro em frente ao Museu Cais do Sertão)

Quarto unidades de suporte básico

50 motolâncias

Já no Galo da Madrugada, o Samu contará com um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para atendimentos à vítimas de acidentes de trânsito e demais ocorrências, uma unidade de suporte a incidentes com múltiplas vítimas, uma unidade de suporte avançado, cinco postos médicos avançados e 50 motolâncias.

Entre as edições do Galo da Madrugada de 2020 e 2023, os números de atendimentos mostram uma baixa. Naquele ano, foram realizados 612 socorros, já no ano passado, foram 361 atendimentos à população.

Atendimentos feitos pelo Samu no Galo da Madrugada, nos últimos anos | Arte: Folha de Pernambuco

No mesmo período, no Marco Zero, as equipes do Samu atenderam 432 solicitações e 335 ocorrências, respectivamente.

Ainda serão dispostos, no período pós-carnavalesco, uma unidade de suporte básico e dois quartetos de motolância. Essas equipes ficarão responsáveis para atender, também, os foliões do bloco Os Irresponsáveis.

O coordenador geral do Samu, Eduardo Gomes, fala como a população deve contribuir para redução de imprevistos durante o Carnaval. Segundo ele, as ocorrências que mais são registradas são de pequenos traumas e consumo de bebidas alcoólicas.

"As orientações para quem for beber é que tenha cuidado nos exageros. Se alimente de forma adequada e se hidrate, porque o clima está muito quente. As pessoas precisam estar bem hidratadas no percurso do Carnaval e evitar confusões também é importantísimo", pontuou ele, que garantiu ainda que as cidades que não vão brincar o Carnaval poderão contar com o serviço do Samu normalmente. O serviço deve ser acionado pelo 192.

Corpo de Bombeiros

A corporação vai ter equipes prontas para atenderem as pessoas, tanto durante a festa como para fazer vistorias de regulariação e inspeção nas estruturas físicas montadas, no Recife e Região Metropolitana, como camarotes, por exemplo.

Os pedidos de fiscalização dessas estruturas podem ser feitos até o dia 31 de janeiro por responsáveis dos blocos, nos portais da Secretaria de Defesa Social e do Corpo de Bombeiros. Neste, consta uma cartilha com orientações para regularização de eventos.

O assessor de comunicação social da corporação, major Getúlio Sena, explica como a população deve acionar os serviços.

"O atendimento prioritário é através do número 193, que é o telefone de emergência, tanto para a população, em ocorrências normais, quanto para ocorrências do Carnaval. Fora isso, teremos estruturas montadas [plataformas] nas principais festividades do Recife e Região Metropolitana", salienta.

COP

O Centro de Operações da Prefeitura do Recife (COP) vai trabalhar antes, durante e depois do Carnaval, com fiscalização de possíveis ocorrências. De acordo com o coordenador do setor, Anderson Soares, em caso de necessidade, o órgão aciona, de pronto, todos os envolvidos no evento para buscar soluções efetivas.

"No Réveillon, por exemplo, tendo qualquer crise, a gente se juntava na sala e se reunia na hora para resolver, porque temos todos os órgãos atuando junto com a gente. Num curto de energia, por exemplo, pelo fato de a Neoenergia estar conosco, acionamos a equipe dela, do Corpo de Bombeiros e a equipe de manutenção do evento. Como estavam todos juntos, já resolvemos ali", disse Soares.

